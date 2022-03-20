Президент Финляндии Ниинистё: Вступление страны в НАТО может обострить ситуацию в Европе

Глава страны отметил, что это один из вариантов улучшения безопасности государства, которого можно добиться также и углублением оборонного партнёрства с США и Швецией.

Вступление Финляндии в НАТО на фоне ситуации на Украине чревато дополнительной эскалацией в Европе. Об этом заявил финляндский президент Саули Ниинистё в беседе с британской газетой Financial Times.

Он рассказал, что членство в альянсе — один из двух основных вариантов развития Финляндии в качестве страны ЕС. Вторым вариантом Ниинистё назвал углубление оборонного партнёрства с США и Швецией. Причём все эти альтернативы подразумевают улучшение безопасности страны. Однако первый способ несёт дополнительные риски.

"Может показаться, что со вступлением в НАТО наши заботы закончатся. Но... различные альтернативы включают в себя риски, которые мы должны признать. На данный момент основным риском является эскалация ситуации в Европе", — сообщил президент Финляндии.

Однако Ниинистё отметил, что вероятное ухудшение ситуации в Европе не связано с решением Хельсинки вступать в альянс, поскольку эскалация окажет значительное влияние на всех.