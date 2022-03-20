Шахта с рабочими в Донецке оказалась обесточена после удара ВСУ

Никто из горняков не получил ранений, на предприятие был вызван отряд горноспасателей. Также из-за удара пострадала линия электропередачи, а некоторые горожане остались без воды.

В результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка шахта имени Засядько оказалась обесточена, под землёй находится 35 человек. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

"Под землёй, по предварительным данным, находится 35 человек, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет", — сказано в записи.

На предприятие был вызван отряд горноспасателей, уточнили в министерстве.

Также повреждённой из-за удара оказалась линия, питающая Центральный и Северный водоузлы города. По данным штаба территориальной обороны ДНР, некоторые абоненты Киевского района и частично Ворошиловского остались без воды.