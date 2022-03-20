ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 07:22
3630

Шахта с рабочими в Донецке оказалась обесточена после удара ВСУ

Никто из горняков не получил ранений, на предприятие был вызван отряд горноспасателей. Также из-за удара пострадала линия электропередачи, а некоторые горожане остались без воды.

В результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка шахта имени Засядько оказалась обесточена, под землёй находится 35 человек. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

"Под землёй, по предварительным данным, находится 35 человек, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет", — сказано в записи.

На предприятие был вызван отряд горноспасателей, уточнили в министерстве.

Народная милиция ЛНР: ВСУ обстреляли школу в Рубежном во время эвакуации людей
Народная милиция ЛНР: ВСУ обстреляли школу в Рубежном во время эвакуации людей

Также повреждённой из-за удара оказалась линия, питающая Центральный и Северный водоузлы города. По данным штаба территориальной обороны ДНР, некоторые абоненты Киевского района и частично Ворошиловского остались без воды.

А ранее Лайф показывал видео из детского сада в Макеевке, который обстреляли ВСУ. Снаряд пробил крышу, оставив огромное отверстие, а взрывной волной выбило стёкла. В момент попадания в помещении никого не было.

BannerImage

Wikipedia / Yakudza

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Донбасс
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar