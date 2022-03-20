Минобороны опубликовало видео уничтожения танка ВСУ ракетным комплексом "Вихрь"

ВКС РФ ликвидировали военную машину противника без входа в зону поражения противовоздушной обороны с расстояния свыше семи тысяч метров.

Уничтожение танка ВСУ ракетным комплексом "Вихрь" с вертолёта Ка-52 ВКС РФ. Видео © Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Вихрь" с вертолёта армейской авиации ВКС России.

"Звено вертолётов Ка-52 в ходе огневой поддержки наступающих войск, с режима висения, противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" уничтожило танки противника без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров", — сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках военной операции на Украине.

Ранее в Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z". В частности, о героизме младшего сержанта Алексея Коноваленко, который первым обнаружил колонну бронетехники ВСУ и открыл по ней огонь. Его батарея отразила четыре атаки украинских националистов.