В Греции активисты забросали корабль НАТО красной краской
Таким образом демонстранты выступили против захода судна Североатлантического альянса под канадским флагом в порт Пирей.
Активисты в Греции в рамках акции бросают в корабль НАТО красную краску. Видео © 902.gr
В Греции активисты забросали красной краской корабль НАТО. Об этом сообщается на сайте левых организаций 902.gr.
"Фрегат НАТО "украсили" красной краской в порту. Символическая акция КПГ (Компартии Греции) и КНЕ (Коммунистической молодёжи Греции) показала, что корабли НАТО не приветствуются в порту Пирей", — сказано в записи.
От действий активистов пострадал канадский фрегат HCMS Montreal FFH336. На кадрах видно, как несколько людей забрасывают судно ёмкостями с краской, после чего на борту остаются характерные красные пятна.
Ранее Лайф сообщал, что российское посольство в Греции потребовало наказать вандалов за осквернение памятника советским воинам в Афинах. Дипмиссия резко осудила попытку оскорбления истории и назвала произошедшее неприемлемым актом вандализма.
Кадр из видео 902.gr