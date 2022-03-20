В Греции активисты забросали корабль НАТО красной краской

Активисты в Греции в рамках акции бросают в корабль НАТО красную краску. Видео © 902.gr

В Греции активисты забросали красной краской корабль НАТО. Об этом сообщается на сайте левых организаций 902.gr.

"Фрегат НАТО "украсили" красной краской в порту. Символическая акция КПГ (Компартии Греции) и КНЕ (Коммунистической молодёжи Греции) показала, что корабли НАТО не приветствуются в порту Пирей", — сказано в записи.

От действий активистов пострадал канадский фрегат HCMS Montreal FFH336. На кадрах видно, как несколько людей забрасывают судно ёмкостями с краской, после чего на борту остаются характерные красные пятна.