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20 марта, 06:01
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В Греции активисты забросали корабль НАТО красной краской

Таким образом демонстранты выступили против захода судна Североатлантического альянса под канадским флагом в порт Пирей.

Активисты в Греции в рамках акции бросают в корабль НАТО красную краску. Видео © 902.gr

В Греции активисты забросали красной краской корабль НАТО. Об этом сообщается на сайте левых организаций 902.gr.

"Фрегат НАТО "украсили" красной краской в порту. Символическая акция КПГ (Компартии Греции) и КНЕ (Коммунистической молодёжи Греции) показала, что корабли НАТО не приветствуются в порту Пирей", — сказано в записи.

От действий активистов пострадал канадский фрегат HCMS Montreal FFH336. На кадрах видно, как несколько людей забрасывают судно ёмкостями с краской, после чего на борту остаются характерные красные пятна.

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Обложка ©

Кадр из видео 902.gr

Светлана Оперук

Комментарий

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Александр Микрюквчера в 08:16

Был удивлен что где то есть коммунисты И притом помогают капиталистической России Наши коммунисты во главе с Зюгановым молчат о войне на Украине

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