Народная милиция ЛНР: ВСУ обстреляли школу в Рубежном во время эвакуации людей

Когда мирные жители переждали удары из тяжёлой артиллерии в подвале, их благополучно вывезли в пункт приёма беженцев города Старобельск, уточнили в ведомстве.

ВСУ обстреляли школу в Рубежном во время эвакуации людей. Видео © Telegram-канал Народной милиции ЛНР

Вооружённые силы Украины обстреляли школу в городе Рубежное, когда люди пытались эвакуироваться. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР.

Отмечается, что удары производились из тяжёлой артиллерии. Когда мирные жители переждали обстрел в подвале, их благополучно вывезли в пункт приёма беженцев города Старобельск, где им оказывают медпомощь, дают горячую еду и средства личной гигиены.

"Мы видим не просто гуманитарную катастрофу. Действительно, электричества нет, стёкол нет, продуктов нет, медицинской помощи нет. Украинская армия блокирует полностью. То, что она делала все восемь лет, продолжается сейчас усиленно, вообще никаких пределов и граней нет", — сказала первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.