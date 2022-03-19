СЦКК: В ЛНР при артобстреле со стороны ВСУ погибли три мирных жителя
Также в результате атаки на населённый пункт несколько человек пострадали.
Трое мирных жителей города Ирмино в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли в результате артобстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что ещё двое граждан были ранены.
"В результате артиллерийского обстрела н.п. Ирмино трое мирных жителей погибли и двое ранены", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли четыре женщины. Лайф публиковал кадры с места происшествия.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.
ТАСС / Станислав Красильников