ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 22:02

СЦКК: В ЛНР при артобстреле со стороны ВСУ погибли три мирных жителя

Также в результате атаки на населённый пункт несколько человек пострадали.

Трое мирных жителей города Ирмино в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли в результате артобстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что ещё двое граждан были ранены.

"В результате артиллерийского обстрела н.п. Ирмино трое мирных жителей погибли и двое ранены", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли четыре женщины. Лайф публиковал кадры с места происшествия.

Появились кадры запуска ВСУ ракеты "Точка-У" с запрещённым кассетным зарядом
Появились кадры запуска ВСУ ракеты "Точка-У" с запрещённым кассетным зарядом

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar