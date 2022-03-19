СЦКК: В ЛНР при артобстреле со стороны ВСУ погибли три мирных жителя

Также в результате атаки на населённый пункт несколько человек пострадали.

Трое мирных жителей города Ирмино в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли в результате артобстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что ещё двое граждан были ранены.

"В результате артиллерийского обстрела н.п. Ирмино трое мирных жителей погибли и двое ранены", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли четыре женщины. Лайф публиковал кадры с места происшествия.