По её словам, американцам стараются не рассказывать о националистах, которые орудуют на территории Незалежной.

Американский журналист Лара Логан высказалась против позиции властей страны по событиям на Украине и заявила, что представителям СМИ приходится скрывать факты о нацизме в этой стране. Об этом она рассказала в эфире телеканала Real America’s Voice.

"Кругом очень много дезинформации. Мы никогда не видели ничего подобного. Я освещаю войны уже тридцать пять лет. <...> Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть Владимира Путина и верить во всё плохое, что о нём говорят, а Украину обязательно любить", — пояснила Логан в эфире.

Журналист добавила, что несогласные с подобными "методичками" подвергаются травле. Тем временем Штаты специально не транслируют данные о нацизме на Украине. По словам Логан, Белый дом хочет всех убедить, что не так важно, что это происходит лишь среди немногих военных. Также она напомнила, что и раньше Америка неоднократно снабжала украинских нацистов оружием и средствами.