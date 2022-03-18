Welt am Sonntag: Германия отправила Украине меньше зенитных ракет, чем обещала

По данным немецкого издания, информация о поставках Киеву оружия классифицируется как "совершенно секретная".

Власти Украины получили лишь малую часть того количества зенитных ракет "Стрела", которые намеревалась поставить Германия. Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

Как сообщается, в Незалежную поставили всего 500 зенитных ракет "Стрела", при этом изначально Берлин собирался отправить на Украину более 2,5 тысячи таких снарядов. По данным газеты, которая ссылается на источники в украинских правительственных кругах, новых поставок Киеву данного вида вооружения не планируется.

При этом в Минобороны Германии в ответ на запрос издания лишь подтвердили, что поставки ракет уже произошли, но подробностей в военном ведомстве не предоставили. Как уточняет Welt am Sonntag, информация о поставках Украине оружия классифицируется как "совершенно секретная".