Бастрыкин поручил проверить обстоятельства организации тюрьмы в Мариуполе, где пытали людей
По данным СК, заключёнными, как правило, были люди, чьи политические взгляды не совпадали с позицией националистов.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту организации тюрьмы в Мариуполе, где подвергались истязаниям несогласные с нынешним киевским режимом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным СК, войска ДНР обнаружили в Мариуполе здание, которое носило кодовое название "библиотека". Внутри военные нашли документы, подтверждающие, что там располагалась тюрьма, принадлежащая нацбатальону "Азов". Как считает следствие, в стенах здания держали тех, кто выражал несогласие с действиями официального Киева, радикалы подвергали их жестокому обращению и пыткам.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства организации в городе Мариуполе тюрьмы для противников государственного переворота на Украине 2014 года, а также для бойцов Донецкой и Луганской народных республик", — указано в сообщении ведомства.
Как сообщал Лайф, войска ДНР взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя, печально известный расположенной в нём тюрьмой с пыточными камерами украинских националистов и СБУ. Также была информация, что войска России и ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно цепляются за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.
ТАСС / Александр Щербак