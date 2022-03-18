Бастрыкин поручил проверить обстоятельства организации тюрьмы в Мариуполе, где пытали людей

По данным СК, заключёнными, как правило, были люди, чьи политические взгляды не совпадали с позицией националистов.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту организации тюрьмы в Мариуполе, где подвергались истязаниям несогласные с нынешним киевским режимом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, войска ДНР обнаружили в Мариуполе здание, которое носило кодовое название "библиотека". Внутри военные нашли документы, подтверждающие, что там располагалась тюрьма, принадлежащая нацбатальону "Азов". Как считает следствие, в стенах здания держали тех, кто выражал несогласие с действиями официального Киева, радикалы подвергали их жестокому обращению и пыткам.