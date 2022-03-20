Ликвидация националистов и военной техники: В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z"

В частности, о героизме младшего сержанта Алексея Коноваленко, который первым обнаружил колонну бронетехники ВСУ и открыл по ней огонь. Его батарея отразила четыре атаки украинских националистов.

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z" на Украине. В ведомстве отметили заслуги майора Игоря Гуралёва, командира мотострелкового батальона Дереника Темирханова и младшего сержанта Алексея Коноваленко.

Во время выполнения задачи по обороне аэродрома заместитель командира батальона Игорь Гуралёв вместе с бойцами спас из огня десять единиц военной техники. Отмечается, что ангар загорелся после артобстрела со стороны ВСУ. Также военные спасли машину закрытой спутниковой связи. Пострадавших нет.

Заместитель командира батальона Игорь Гуралёв. Фото © Минобороны РФ

Командир мотострелкового батальона Дереник Темирханов в ходе освобождения от националистов одного из населённых пунктов организовал одновременное нанесение по противнику ударов с фронта и флангов. Более четырёх часов длился неравный бой, за это время российские военные уничтожили десять единиц бронетехники ВСУ и порядка ста националистов.

Командир мотострелкового батальона Дереник Темирханов. Фото © Минобороны РФ

Младший сержант Алексей Коноваленко первым обнаружил колонну бронетехники и открыл по ней огонь, когда его батарея прикрывала танкоопасные направления в районе одного из населённых пунктов. Под руководством Коноваленко были уничтожены две огневые точки, один опорный пункт, четыре единицы бронетехники и 16 националистов. Всего отражено четыре атаки Вооружённых сил Украины.

Младший сержант Алексей Коноваленко. Фото © Минобороны РФ

Ранее Минобороны показало кадры боевых ночных полётов Су-35 в ходе "Операции Z". Лётчики-истребители ВКС России в результате выполнения заданий обнаружили и перехватили воздушные цели и уничтожили средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины.