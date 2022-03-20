Глава МИД КНР Ван И: Позиция Китая по Украине находится на правильной стороне истории
Для обеспечения порядка и стабильности на континенте нужно отказаться от менталитета холодной войны и блоков, а также сформировать эффективную архитектуру безопасности, заметил министр.
Глава МИД КНР Ван И. Обложка © Сайт МИД Китая
Позиция Пекина в отношении украинского кризиса является объективной и справедливой и находится на правильной стороне истории. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Позиция Китая объективна и справедлива, она соответствует чаяниям большинства стран. Время покажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории", — сказал Ван И, чьи слова приводятся на сайте МИДа.
По словам министра, Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом чётко и всесторонне объяснил позицию КНР по данному вопросу, а также заметил, что для обеспечения долговременного порядка и долгосрочной стабильности на европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния, на деле сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности.
Также Ван И, комментируя слова председателя КНР, подчеркнул крайнюю важность содействия диалогу и переговорам сторон, чтобы как можно быстрее прекратить огонь и боевые действия, а также предотвратить жертвы среди гражданского населения и гуманитарный кризис. При этом министр заметил, что Китай не приемлет внешнего принуждения и давления и выступает против любых необоснованных обвинений и подозрений в свой адрес.
Как Лайф сообщал ранее, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели разговор в формате видеоконференции, который длился почти два часа. Беседа глав государств была посвящена ряду важных вопросов, в том числе ситуации на Украине. В ходе переговоров Си Цзиньпин заявил Байдену, что кризис в Незалежной — это совсем не то, что хотелось бы видеть Китаю.