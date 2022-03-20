WP: События на Украине и антироссийские санкции приведут к росту цен на продукты в США

Эксперты предупреждают, что стоимость пшеницы будет повышаться вслед за ценами мирового рынка. И, хотя в Штатах нет дефицита этого зерна, фьючерсы на поставки с 25 февраля уже выросли на 29%.

Выросшие цены на топливо и удобрения из-за украинских событий приведут к росту стоимости продовольственных продуктов в США. Такие прогнозы делают американские эксперты на 2022 и последующие годы, сообщается в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

"По словам аналитиков, хотя лишь небольшую долю продовольственных продуктов, которые потребляют в США, ввозят из-за границы, по большей части из Мексики и Канады, последствия конфликта на Украине приведут к дальнейшему росту цен на продовольствие, они останутся высокими и в следующем году", — говорится в статье.

Отмечается, что Россия является крупным производителем удобрений и других сельскохозяйственных химикатов. Поэтому конфликт на Украине, вероятнее всего, повлияет на то, что будет выращиваться в США в 2022 году. По словам аналитика американской исследовательской компании Gro Intelligence Уильяма Оснэто, до конца февраля предложение на мировом рынке пшеницы сохранялось на максимально низком уровне на протяжении последних 14 лет. Так, фьючерсы на поставки этого зерна с 25 февраля выросли в цене на 29%, кукурузы — на 15%, соевых бобов — на 6%.

При этом сообщается, что дефицит пшеницы в США отсутствует, но её стоимость будет повышаться вслед за ценами мирового рынка. Здесь будет иметь место "ценовая война", в которой победу одержит тот, кто предложит самую высокую стоимость, рассказал профессор Сиракузского университета (штат Нью-Йорк) Патрик Пенфилд.

"Проблема номер один — это стоимость энергоносителей, затем стоимость удобрений, поскольку Россия является вторым по величине поставщиком. Затем химические вещества, которые требуются фермерам для почвы", — подчеркнул он.