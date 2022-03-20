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20 марта, 07:31

G1: Суд Бразилии дал Telegram сутки на исполнение требований для продолжения работы

В пятницу в стране распорядились заблокировать приложение из-за отказа сотрудничать с властями. Павел Дуров попросил отложить решение, чтобы разобраться с ситуацией.

Федеральный верховный суд Бразилии сообщил о готовности приостановить запрет на работу мессенджера Telegram в стране, если его администрация в течение 24 часов исполнит все требования из судебных постановлений. Об этом заявил судья Александр де Мораес, передаёт портал G1.

"До сих пор Telegram исполнял постановления суда частично, для отмены решения о приостановке работы, вынесенного 17.03.2022, необходимо полное выполнение", — сказал он.

В частности, суд требует от руководства мессенджера назначить официального представителя Telegram в Бразилии, информировать о мерах борьбы с дезинформацией и распространением ложных новостей, а также удалить ссылки в официальном телеграм-канале президента Жаира Болсонару, которые ведут на документы, относящиеся к тайне следствия.

Напомним, что в пятницу Федеральный верховный суд Бразилии распорядился заблокировать приложение из-за отказа сотрудничать с властями. Основатель мессенджера Павел Дуров извинился перед судом и попросил отложить решение, чтобы разобраться с ситуацией.

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Ранее Лайф рассказал, что Дуров назвал имена президентов, которые завели аккаунты в "Телеграме". Вероятно, происходит крупнейшая в истории человечества цифровая миграция, полагает создатель мессенджера.

Обложка ©

Shutterstock

Григорий Воронцов

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