СЦКК: Из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадала детская горбольница в Донецке

Информации о жертвах, а также мирных жителях, получивших ранения в результате инцидента, пока нет. Снаряды также повредили здание Прокуратуры Петровского района города.

В результате обстрелов со стороны ВСУ пострадала Детская городская больница № 4 в Донецке. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной линии от Администрации Петровского района Донецка поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ по адресам: пл. Петровского, 5 (администрация района), ул. Архитекторов, 2в, ул. Карамзина, 10 (Прокуратура Петровского р-на), ул. Карамзина, 8 (ДГБ № 4)", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в результате инцидента не приводится.