МО РФ: Крылатыми ракетами "Калибр" уничтожены цеха по ремонту украинской бронетехники

Также ракетные удары с моря и с воздуха были нанесены по крупной базе хранения горюче-смазочных материалов Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Константиновка, добавил Игорь Конашенков.

Российские военнослужащие уничтожили цеха по ремонту повреждённой в боевых действиях украинской бронетанковой техники, нанеся удары крылатыми ракетами "Калибр". Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Из акватории Чёрного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту повреждённой в боевых действиях украинской бронетанковой техники", — сказал он в ходе брифига.

Кроме того, была уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населённого пункта Константиновка Николаевской области. С этой базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге страны. Удары наносились ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря, а также авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами из воздушного пространства над территорией Крыма.