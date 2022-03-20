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Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 07:53
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МО РФ: Более 100 военных и наёмников уничтожены при обстреле базы ВСУ под Житомиром

Также за сутки было поражено 62 военных объекта Незалежной. Среди них: три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Более 100 иностранных наёмников и украинских военных были уничтожены в результате высокоточного ракетного удара по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в Житомирской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Нанесён удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооружённых сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наёмники. Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наёмников", — сказал он.

Помимо этого Конашенков сообщил, что всего за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 62 военных объекта на Украине. В частности, ракетным ударам подверглись три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники.

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Ранее Лайф рассказал, что крылатыми ракетами "Калибр" уничтожены цеха по ремонту украинской бронетехники. Также ракетные удары с моря и с воздуха были нанесены по крупной базе хранения горюче-смазочных материалов Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Константиновка, добавил Игорь Конашенков.

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Getty Images / Omar Marques

Григорий Воронцов
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