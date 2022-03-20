Кабмин выделит субсидии компаниям, взявшим на работу молодёжь

Правительство РФ будет предоставлять субсидии компаниям и организациям, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В кабмине уточнили, что речь идёт о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет.

"В их числе выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей", — сказано в записи.

Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж компания получит через месяц после приёма соискателя на работу, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

Для получения господдержки работодатель должен обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии, после этого направить заявление в Фонд социального страхования. Решение поддержит организации и поможет молодёжи быстрее найти работу, уточнили в кабмине.