Замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн: Санкции против России усугубляют проблемы в мире

Злоупотребление такими ограничительными мерами может иметь катастрофические последствия, отметил заместитель министра. По его словам, в сложившейся ситуации глобализацию используют как оружие.

Санкции, которые вводятся против России в связи с ситуацией вокруг Украины, усугубляют проблемы в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн, пишет пресс-служба ведомства.

По словам замглавы министерства, Китай всегда выступал против санкций, которые не прошли утверждение в СБ ООН. К тому же, как показала практика, введение этих ограничений только "усугубляет ситуацию" в мире вместо того, чтобы "потушить пожар". В результате злоупотребление рестрикциями приводит к катастрофическим последствиям.