Замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн: Санкции против России усугубляют проблемы в мире
Злоупотребление такими ограничительными мерами может иметь катастрофические последствия, отметил заместитель министра. По его словам, в сложившейся ситуации глобализацию используют как оружие.
Санкции, которые вводятся против России в связи с ситуацией вокруг Украины, усугубляют проблемы в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн, пишет пресс-служба ведомства.
По словам замглавы министерства, Китай всегда выступал против санкций, которые не прошли утверждение в СБ ООН. К тому же, как показала практика, введение этих ограничений только "усугубляет ситуацию" в мире вместо того, чтобы "потушить пожар". В результате злоупотребление рестрикциями приводит к катастрофическим последствиям.
"Санкции против России в настоящее время доходят до таких рубежей, когда саму глобализацию используют как оружие. Под санкции подпадают даже спортсмены, культура, искусство, сфера развлечений", — сказал Лэ Юйчэн.
Лайф сообщал, что Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, а также заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Пекин выразил готовность оказать экономическую и финансовую поддержку России, чтобы помочь справиться с последствиями западных санкций. После этого заявления США пригрозили КНР "последствиями" за помощь Москве. Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций.
ТАСС / Артём Иванов