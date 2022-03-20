Variety: Создатели сериала "Настоящий детектив" начали работу над четвёртым сезоном

Режиссёры телесериала "Настоящий детектив" начали работу над четвёртым сезоном. Об этом сообщает американский еженедельник Variety.

Издание уточняет, что в этот раз действия развернутся на территории Арктики. Главными героями станут две женщины, однако актёрский состав пока остаётся неизвестным, также не раскрываются детали сюжета.

Над сценарием работает продюсер Исса Лопес, так как в дирекции HBO утверждают, что им понадобился "свежий взгляд". Исполнительными продюсерами в новом сезоне выступают Марк Черяк, Адель Романски и Барри Дженкинс.