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20 марта, 08:19

Variety: Создатели сериала "Настоящий детектив" начали работу над четвёртым сезоном

В продолжении кинокартины действия будут разворачиваться на территории Арктики. Главными героями станут две женщины, однако актёрский состав пока хранится в тайне.

Режиссёры телесериала "Настоящий детектив" начали работу над четвёртым сезоном. Об этом сообщает американский еженедельник Variety.

Издание уточняет, что в этот раз действия развернутся на территории Арктики. Главными героями станут две женщины, однако актёрский состав пока остаётся неизвестным, также не раскрываются детали сюжета.

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Над сценарием работает продюсер Исса Лопес, так как в дирекции HBO утверждают, что им понадобился "свежий взгляд". Исполнительными продюсерами в новом сезоне выступают Марк Черяк, Адель Романски и Барри Дженкинс.

Ранее Лайф сообщал, что драма новозеландского режиссёра Джейн Кэмпион "Власть пса" получила премию BAFTA как лучший фильм. Автор кинокартины также удостоилась награды в номинации "Лучшая режиссёрская работа".

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Twitter / truedetective

Ирина Мусина

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