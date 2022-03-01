Этот белый тигрёнок покорил сердца пользователей TikTok, украдёт и ваше

Эмили Буркхед — скромная смотрительница зоопарка в Нью-Йорке с небольшим аккаунтом в TikTok. На неё подписано чуть более 26 тысяч пользователей. Как гласит подпись профиля, её цель — "делиться счастьем через видео с животными!" И со своей миссией девушка справляется прекрасно. Поэтому сегодня Эмили уже можно найти в глобальных "реках" платформы. Точнее, её милого подопечного. Вы только посмотрите на этого чудесного малыша, который жадно и с удовольствием пьёт молоко из бутылочки!

Видео © TikTok / emilyburkhead

Сэйвиор — а именно так зовут полосатую новоиспечённую знаменитость — голубоглазый белый тигрёнок, недавно попавший во всемирные рекомендации TikTok. И заслуженно. Красивая мордочка, редкий окрас шерсти и чрезмерная "ми-ми-мишность" прославили питомца почти сразу. Впервые Эмили разместила видео с тигрёнком 5 января 2022 года. И сегодня, спустя почти два месяца, можно заметить, как сильно он вырос и похорошел. Но всё ещё с таким удовольствием пьёт из бутылочки, что пользователи не оставили его без восторженных комментариев.

Видео © TikTok / emilyburkhead