Этот белый тигрёнок покорил сердца пользователей TikTok, украдёт и ваше
Смотрительница зоопарка разместила очень милый ролик, на котором представителя семейства кошачьих кормят из бутылочки. И более двух миллионов юзеров "Тиктока" уже полюбили этого малыша с мутацией.
Эмили Буркхед — скромная смотрительница зоопарка в Нью-Йорке с небольшим аккаунтом в TikTok. На неё подписано чуть более 26 тысяч пользователей. Как гласит подпись профиля, её цель — "делиться счастьем через видео с животными!" И со своей миссией девушка справляется прекрасно. Поэтому сегодня Эмили уже можно найти в глобальных "реках" платформы. Точнее, её милого подопечного. Вы только посмотрите на этого чудесного малыша, который жадно и с удовольствием пьёт молоко из бутылочки!
Сэйвиор — а именно так зовут полосатую новоиспечённую знаменитость — голубоглазый белый тигрёнок, недавно попавший во всемирные рекомендации TikTok. И заслуженно. Красивая мордочка, редкий окрас шерсти и чрезмерная "ми-ми-мишность" прославили питомца почти сразу. Впервые Эмили разместила видео с тигрёнком 5 января 2022 года. И сегодня, спустя почти два месяца, можно заметить, как сильно он вырос и похорошел. Но всё ещё с таким удовольствием пьёт из бутылочки, что пользователи не оставили его без восторженных комментариев.
Вот бы его погладить, правда? Кстати, в профиле смотрительницы можно найти и другие забавные видео с Сэйвиором: как он резвится в надувном бассейне, играет с огромным мячом или ластится к самой Эмили. Первый день весны точно станет лучше, если посмотреть на котика! Особенно на такого большого.
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Обложка © TikTok / emilyburkhead