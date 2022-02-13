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10 очаровательных фото мейн-кунов, доказывающих, что хорошего кота должно быть много

"Хорошего человека должно быть много", а вот про кошек так ещё никто не говорил, и зря! Собрали шикарные кадры с мейн-кунами, которые покорили сердца пользователей Reddit, а теперь растопят и ваши.

13 февраля, 09:45

Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / aww / MaxMainecoon / Der_Ist

Остаться равнодушным к мейн-кунам просто невозможно: их либо не любят, либо страстно обожают. Третьего не дано, ведь красоту самой крупной породы домашних кошек могут понять совсем не многие. Ниже — 10 фотографий, которыми поделились фанаты мейн-кунов в сабреддите Aww.

"Наш котейка мейн-кун становится таким большим!" Prettyeyed.

Фото © Reddit / aww / Prettyeyed

Фото © Reddit / aww / Prettyeyed

"А вот как выглядят котята. Разрешите представить — Макс!" MaxMainecoon.

Коллаж © LIFE. Фото © Reddit / aww / MaxMainecoon

Коллаж © LIFE. Фото © Reddit / aww / MaxMainecoon

"Мой мейн-кун по сравнению с обычным котом", Crooks132.

Фото © Reddit / aww / Crooks132

Фото © Reddit / aww / Crooks132

"Встречайте Расти. Этого красавца мне отдал друг", zodiac200213.

Фото © Reddit / aww / zodiac200213

Фото © Reddit / aww / zodiac200213

"Вот как мой любимчик встречает меня каждый раз, когда я возвращаюсь домой", linwar_au.

Фото © Reddit / aww / linwar_au

Фото © Reddit / aww / linwar_au

"Ничего удивительного. Просто это мейн-кун", Der_Ist.

Фото © Reddit / aww / Der_Ist

Фото © Reddit / aww / Der_Ist

"Наш мейн-кунчик растёт не по дням, а по часам. Здоровее с каждым днём", Prettyeyed.

Фото © Reddit / aww / Prettyeyed

Фото © Reddit / aww / Prettyeyed

"Такой малыш, а уже больше обычных кошек", rosseepoo.

Фото © Reddit / aww / rosseepoo

Фото © Reddit / aww / rosseepoo

"Когда ты семикилограммовый кошара, но всё равно считаешь себя малышом", sonnillion.

Фото © Reddit / aww / sonnillion

Фото © Reddit / aww / sonnillion

"Встречайте Рика — дали ему пол-литровую бутылку для сравнения", jibbitsjunior.

Фото © Reddit / aww / jibbitsjunior

Фото © Reddit / aww / jibbitsjunior

15 смешных котов, которые показали хозяевам язык с таким видом, что нельзя не расплыться в улыбке

15 смешных котов, которые показали хозяевам язык с таким видом, что нельзя не расплыться в улыбке

Согласны, что при виде мейн-куна устоять невозможно?

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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