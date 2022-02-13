10 очаровательных фото мейн-кунов, доказывающих, что хорошего кота должно быть много
"Хорошего человека должно быть много", а вот про кошек так ещё никто не говорил, и зря! Собрали шикарные кадры с мейн-кунами, которые покорили сердца пользователей Reddit, а теперь растопят и ваши.
Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / aww / MaxMainecoon / Der_Ist
Остаться равнодушным к мейн-кунам просто невозможно: их либо не любят, либо страстно обожают. Третьего не дано, ведь красоту самой крупной породы домашних кошек могут понять совсем не многие. Ниже — 10 фотографий, которыми поделились фанаты мейн-кунов в сабреддите Aww.
"Наш котейка мейн-кун становится таким большим!" — Prettyeyed.
"А вот как выглядят котята. Разрешите представить — Макс!" — MaxMainecoon.
Коллаж © LIFE. Фото © Reddit / aww / MaxMainecoon
"Мой мейн-кун по сравнению с обычным котом", — Crooks132.
"Встречайте Расти. Этого красавца мне отдал друг", — zodiac200213.
Фото © Reddit / aww / zodiac200213
"Вот как мой любимчик встречает меня каждый раз, когда я возвращаюсь домой", — linwar_au.
"Ничего удивительного. Просто это мейн-кун", — Der_Ist.
"Наш мейн-кунчик растёт не по дням, а по часам. Здоровее с каждым днём", — Prettyeyed.
"Такой малыш, а уже больше обычных кошек", — rosseepoo.
"Когда ты семикилограммовый кошара, но всё равно считаешь себя малышом", — sonnillion.
Фото © Reddit / aww / sonnillion
"Встречайте Рика — дали ему пол-литровую бутылку для сравнения", — jibbitsjunior.
Фото © Reddit / aww / jibbitsjunior
Согласны, что при виде мейн-куна устоять невозможно?
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