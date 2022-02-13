10 очаровательных фото мейн-кунов, доказывающих, что хорошего кота должно быть много

Остаться равнодушным к мейн-кунам просто невозможно: их либо не любят, либо страстно обожают. Третьего не дано, ведь красоту самой крупной породы домашних кошек могут понять совсем не многие. Ниже — 10 фотографий, которыми поделились фанаты мейн-кунов в сабреддите Aww.

"Наш котейка мейн-кун становится таким большим!" — Prettyeyed.

Фото © Reddit / aww / Prettyeyed

"А вот как выглядят котята. Разрешите представить — Макс!" — MaxMainecoon.

Коллаж © LIFE. Фото © Reddit / aww / MaxMainecoon

"Мой мейн-кун по сравнению с обычным котом", — Crooks132.

Фото © Reddit / aww / Crooks132

"Встречайте Расти. Этого красавца мне отдал друг", — zodiac200213.

Фото © Reddit / aww / zodiac200213

"Вот как мой любимчик встречает меня каждый раз, когда я возвращаюсь домой", — linwar_au.

Фото © Reddit / aww / linwar_au

"Ничего удивительного. Просто это мейн-кун", — Der_Ist.

Фото © Reddit / aww / Der_Ist

"Наш мейн-кунчик растёт не по дням, а по часам. Здоровее с каждым днём", — Prettyeyed.

Фото © Reddit / aww / Prettyeyed

"Такой малыш, а уже больше обычных кошек", — rosseepoo.

Фото © Reddit / aww / rosseepoo

"Когда ты семикилограммовый кошара, но всё равно считаешь себя малышом", — sonnillion.

Фото © Reddit / aww / sonnillion

"Встречайте Рика — дали ему пол-литровую бутылку для сравнения", — jibbitsjunior.

Фото © Reddit / aww / jibbitsjunior