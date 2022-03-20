По его словам, местные жители находятся в катастрофической ситуации из-за действий украинских радикалов. Снайпер проинформировал об этом представительство МККК.

Уничтожение в Донбассе русских и прорусских сил носит характер геноцида. Об этом заявил доброволец, снайпер Эрван Кастель, в беседе с РИА "Новости".

"Украинская сторона считает, что русские, прорусские и русскоговорящие в Донбассе — это население для уничтожения не в военном смысле, а в смысле геноцида. Это носит характер геноцида", — сказал 58-летний ветеран французской армии, прибывший в ряды Народной милиции Донбасса в феврале 2014 года.

У Кастеля есть друзья в Мариуполе, которые сообщили ему по телефону, что из-за действий украинских радикалов находятся в катастрофической ситуации. Об этом он рассказал представительству Международного комитета Красного Креста, чтобы те поспособствовали выводу людей, запертых в своих домах из-за "радикалов-националистов и украинских солдат".

"Мне позвонила женщина, мать которой находится в Мариуполе, и рассказала, что в момент, когда она хотела покинуть свой дом, украинцы сожгли мебель и дом, несмотря на то что это были просто гражданские люди", — сообщил Кастель.