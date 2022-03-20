Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, прикинувшись "доставщиком виски"

В Москве сотрудник букмекерской конторы Winline ограбил фирму на 22 миллиона 400 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в одном из офисов в центре Москвы. Злоумышленник соблазнился большим количеством денег, которые постоянно крутятся в конторе, и решился на преступление. В один из дней он взял пистолет, положив его в коробку, надел медицинскую маску и пришёл на свою работу в 4:30 утра, надеясь, что его никто не узнает. Мужчина представился сотрудником другого филиала и сказал, что принёс коллегам виски в качестве подарка.

Охранник пропустил злоумышленника, и тот смог легко попасть в помещение с сейфом. Тогда вор достал пистолет из коробки и, угрожая менеджеру, забрал ключи. В общей сумме он забрал 22,4 миллиона рублей, после чего покинул контору. Сотрудники вызвали полицию.

Отмечается, что мужчину задержали уже на следующий день. Правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящий момент неизвестно, успел ли злоумышленник потратить награбленное.