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20 марта, 11:40

СК РФ возбудит дело из-за осквернения вандалами памятника советским воинам в Греции

Планируется установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела. Необходимую для расследования информацию сотрудникам Следкома предоставит МИД РФ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции. Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба СК.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, запросив необходимую для расследования информацию в Министерстве иностранных дел России", — говорится в сообщении.

Напомним, в Греции неизвестные вандалы жёлтой краской написали на памятнике советским воинам название украинского националистического батальона и изобразили его символ. Посольство РФ уже выразило возмущение и потребовало наказать злоумышленников.

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Осквернённый памятник советским воинам. Twitter / SpithaFloga

Ирина Фальке

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