СК РФ возбудит дело из-за осквернения вандалами памятника советским воинам в Греции
Планируется установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела. Необходимую для расследования информацию сотрудникам Следкома предоставит МИД РФ.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции. Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба СК.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, запросив необходимую для расследования информацию в Министерстве иностранных дел России", — говорится в сообщении.
Напомним, в Греции неизвестные вандалы жёлтой краской написали на памятнике советским воинам название украинского националистического батальона и изобразили его символ. Посольство РФ уже выразило возмущение и потребовало наказать злоумышленников.
Ранее политолог Дмитрий Родионов рассказал, как Запад захлестнула волна русофобии и агрессии против русских. Он объяснил феномен непрекращающейся дискриминации россиян за рубежом и спрогнозировал скорое отрезвление Европы за счёт поведения прибывающих туда украинцев.
Лента новостей
Осквернённый памятник советским воинам. Twitter / SpithaFloga