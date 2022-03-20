СК РФ возбудит дело из-за осквернения вандалами памятника советским воинам в Греции

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции. Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба СК.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, запросив необходимую для расследования информацию в Министерстве иностранных дел России", — говорится в сообщении.

Напомним, в Греции неизвестные вандалы жёлтой краской написали на памятнике советским воинам название украинского националистического батальона и изобразили его символ. Посольство РФ уже выразило возмущение и потребовало наказать злоумышленников.