Карибский тур принца Уильяма сорвался из-за протестов индейцев против колониализма

Индейцы устроили акцию протеста против колониализма, тем самым сорвав поездку британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в Белиз, на Багамские острова и Ямайку — три страны Карибского бассейна. Об этом сообщает издание People.

Отмечается, что герцог и герцогиня Кембриджские планировали посетить ферму у подножия гор Майя в Белизе, где выращивается какао. Однако местные жители, которые представляют индейский народ кекчи, устроили демонстрацию с плакатами с надписями "Принц Уильям, покиньте нашу землю". Вместе с тем они были против использования своего футбольного поля в качестве места для посадки вертолёта монарших особ.

Причиной для конфликта послужила связь принца Уильяма с природоохранной благотворительной организацией Flora and Fauna International. В декабре 2021 года она купила 48 квадратных километров, которые расположены недалеко от деревни индейцев. Это было сделано с той целью, чтобы обустроить заповедник. Однако кекчи уверены, что земля принадлежит им и местные власти не имели права продавать её.