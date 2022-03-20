Карибский тур принца Уильяма сорвался из-за протестов индейцев против колониализма
Они также были против использования своего футбольного поля в качестве места для посадки вертолёта. А всё потому, что знакомая принцу организация купила часть земли, которая принадлежит индейцам.
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Индейцы устроили акцию протеста против колониализма, тем самым сорвав поездку британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в Белиз, на Багамские острова и Ямайку — три страны Карибского бассейна. Об этом сообщает издание People.
Отмечается, что герцог и герцогиня Кембриджские планировали посетить ферму у подножия гор Майя в Белизе, где выращивается какао. Однако местные жители, которые представляют индейский народ кекчи, устроили демонстрацию с плакатами с надписями "Принц Уильям, покиньте нашу землю". Вместе с тем они были против использования своего футбольного поля в качестве места для посадки вертолёта монарших особ.
Причиной для конфликта послужила связь принца Уильяма с природоохранной благотворительной организацией Flora and Fauna International. В декабре 2021 года она купила 48 квадратных километров, которые расположены недалеко от деревни индейцев. Это было сделано с той целью, чтобы обустроить заповедник. Однако кекчи уверены, что земля принадлежит им и местные власти не имели права продавать её.
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