Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела школы в ЛНР и минирования химзавода в Сумах

По данным СК, во время эвакуации людей из школы № 2 в городе Рубежное ВСУ открыли по зданию огонь из тяжёлой артиллерии. Мирное население переждало бомбёжку в подвале, никто не пострадал.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту обстрела школы в ЛНР, а также минирования химзавода в Сумах и школы в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Бастрыкин дал указание расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР во время эвакуации людей <...> Кроме того, председатель СК России дал поручение расследовать обстоятельства минирования националистами химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области", — говорится в сообщении.

По данным СК, во время эвакуации людей из школы № 2 в городе Рубежное ВСУ открыли по зданию огонь из тяжёлой артиллерии. Мирное население переждало обстрел в подвале, никто не пострадал. Позднее их эвакуировали в пункт приёма беженцев города Старобельска.

Бастрыкин поручил следователям собрать доказательства и установить личности всех причастных к произошедшему для привлечения их к уголовной ответственности.