Российский владелец "Монако" намерен сменить менеджмент и тренера клуба

Российский владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев намерен произвести серьёзные изменения в команде и сменить её руководство и тренерский штаб. Об этом пишет L'Equipe.

По информации издания, лишиться своих постов могут вице-президент Олег Петров, спортивный директор Пол Митчелл и главный тренер монегасков Филипп Клеман. Поводом для этого могут стать неудовлетворительные результаты команды.