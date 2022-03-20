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20 марта, 11:25

Российский владелец "Монако" намерен сменить менеджмент и тренера клуба

В этом сезоне клуб показывает не самые высокие результаты, занимая девятое место в чемпионате Франции.

Российский владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев намерен произвести серьёзные изменения в команде и сменить её руководство и тренерский штаб. Об этом пишет L'Equipe.

По информации издания, лишиться своих постов могут вице-президент Олег Петров, спортивный директор Пол Митчелл и главный тренер монегасков Филипп Клеман. Поводом для этого могут стать неудовлетворительные результаты команды.

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Добавим, что клуб "Монако", за который играет Александр Головин, вылетел из Лиги Европы и занимает промежуточное девятое место в чемпионате Франции.

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Getty Images / Mandoga Media / picture alliance

Шамиль Гаджиев

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