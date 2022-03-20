Литва не будет выплачивать компенсации бизнесменам при национализации их предприятий в РФ

Власти Литвы отказались выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий на территории России. Об этом заявила министр экономики и инноваций республики Аушрине Армонайте.

"Если выбираешь для себя заниматься бизнесом там, в России, ты выбираешь риск, что однажды твоё имущество национализируют. Тогда, простите, литовские налогоплательщики, наверное, не должны за это платить", — сказала Армонайте в эфире телеканала LRT.