Литва не будет выплачивать компенсации бизнесменам при национализации их предприятий в РФ
По данным телеканала LRT, власти республики призывают граждан ограничить экономическую деятельность в России, при этом в Вильнюсе не располагают сведениями об активах литовцев в нашей стране.
Власти Литвы отказались выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий на территории России. Об этом заявила министр экономики и инноваций республики Аушрине Армонайте.
"Если выбираешь для себя заниматься бизнесом там, в России, ты выбираешь риск, что однажды твоё имущество национализируют. Тогда, простите, литовские налогоплательщики, наверное, не должны за это платить", — сказала Армонайте в эфире телеканала LRT.
Согласно информации телеканала, литовские власти призывают предпринимателей остановить деятельность своих компаний в РФ, но при этом "проблема в том, что никто точно не знает, у кого какой бизнес в России".
Напомним, ранее Минэкономразвития РФ предложило вводить внешнее управление в компаниях, уходящих из России на фоне "Операции Z" на Украине и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. А 9 марта и правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики РФ в условиях санкций, который предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных компаний.
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