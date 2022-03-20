ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 11:22

Под Донецком в результате обстрела ВСУ погибли два мирных жителя

Жертвы проживали на улице Школьной, в посёлке городского типа Александровка под Донецком. Подробности происшествия уточняются.

В Донецкой области в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины погибли два мирных жителя. Об этом в своём телеграм-канале сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела ВФУ в Александровке погибли два мирных жителя, которые проживали по улице Школьная. Подробности уточняются", — сообщили в ведомстве.

В штабе призвали беречь себя и родных, не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрела не покидать убежище.

СЦКК: В ДНР за 25 дней боевых действий погибло 26 мирных жителей
СЦКК: В ДНР за 25 дней боевых действий погибло 26 мирных жителей

Ранее из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадала детская горбольница в Донецке. Информации о жертвах, а также мирных жителях, получивших ранения в результате инцидента, пока нет. Снаряды также повредили здание Прокуратуры Петровского района города.

BannerImage

ТАСС / Валентин Спринчак

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar