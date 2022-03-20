Под Донецком в результате обстрела ВСУ погибли два мирных жителя
Жертвы проживали на улице Школьной, в посёлке городского типа Александровка под Донецком. Подробности происшествия уточняются.
В Донецкой области в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины погибли два мирных жителя. Об этом в своём телеграм-канале сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Александровке погибли два мирных жителя, которые проживали по улице Школьная. Подробности уточняются", — сообщили в ведомстве.
В штабе призвали беречь себя и родных, не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрела не покидать убежище.
Ранее из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадала детская горбольница в Донецке. Информации о жертвах, а также мирных жителях, получивших ранения в результате инцидента, пока нет. Снаряды также повредили здание Прокуратуры Петровского района города.
ТАСС / Валентин Спринчак