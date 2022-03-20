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20 марта, 11:13
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Жириновский рассказал о провале планов США разделить Ирак на маленькие государства

По словам политика, американцам в результате не удалось реализовать свои намерения не только в Ираке, но и в Афганистане, Сирии и Ливии.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что военная кампания США в Ираке была нацелена на раздробление страны на маленькие государства, но потерпела поражение. Об этом политик рассказал в интервью РИА "Новости".

Он подчеркнул, что американцы хотели отрезать от Ирака Курдскую часть с провозглашением независимого Курдистана, а также отделить часть шиитов на юге, где Персидский залив.

"И сунниты отдельно в Багдаде. И таким образом расчленить все государства на Ближнем Востоке, чтобы были десятки мелких государств, а над всеми доминировал бы Израиль с мощной армией. Тогда им казалось, был бы порядок в интересах Запада. Но не получилось", — сказал Жириновский.

По словам лидера ЛДПР, США так и не удалось реализовать свои планы не только в Ираке, но и в Афганистане, Сирии и Ливии.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Ирина Фальке

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