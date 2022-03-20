В пресс-службе ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении состояния Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского не изменялось в худшую сторону, о чём сегодня писали СМИ. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе партии.

"Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию", — уточнили в ЛДПР, заверив, что всё идёт по плану.

Напомним, о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что политик "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.