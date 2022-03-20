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20 марта, 11:04
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В пресс-службе ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении состояния Жириновского

По данным представителей партии, их лидер продолжает лечение и реабилитацию, ход которой идёт по плану, несмотря на заявления в прессе.

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского не изменялось в худшую сторону, о чём сегодня писали СМИ. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе партии.

"Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию", — уточнили в ЛДПР, заверив, что всё идёт по плану.

Жириновский медленно идёт на поправку и иногда "буянит"

Жириновский медленно идёт на поправку и иногда "буянит"

Напомним, о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что политик "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.

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Instagram / zhirinovskiy

Артур Лапсаков

Комментарий

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Александр Микрюквчера в 11:58

Из всего становится ясно что мы теряем Жириновского А за это время надо найти двойника У нас уже есть опыт в этом

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