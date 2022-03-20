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Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 14:02

Толстой: Россия и мир переживают самые большие по масштабу события века

Парламентарий призвал всех почувствовать, что РФ является открытой страной и действительно любит всех. Кроме того, она победит, потому что с ней Бог, добавил он.

Россия и мир переживают такие события, сопоставимых с которыми по масштабу в нынешнем веке, возможно, и не будет. Такое мнение высказал зампредседателя Госдумы РФ Пётр Толстой в ходе финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".

"Сегодня Россия и мир переживают события, которых больше по масштабу в этом веке, может, и не будет. Вы сейчас здесь, потому что любите Россию. Россия большая страна, и это страна любви", — сказал он, обращаясь к конкурсантам.

Толстой призвал всех почувствовать, что Россия является открытой страной и действительно любит всех. И она победит, потому что с ней Бог, добавил парламентарий.

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А ранее Пётр Толстой предложил собирать на заводах Volkswagen в России автомобили "Буратино". По его мнению, нет ничего страшного в том, чтобы национализировать иностранные предприятия, которые находятся на территории РФ. Особенно если у страны есть всё, чтобы возобновить производство.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

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