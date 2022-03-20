В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу

В Иркутске в поисках пропавшей 18 марта восьмиклассницы задействовано более 70 человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области на своей странице во "ВКонтакте".

В пятницу 14-летняя школьница ушла в школу, но на уроках не присутствовала. Известно, что в тот же вечер она была в центре Иркутска возле "Вечного огня", а оттуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Куда восьмиклассница отправилась далее, неизвестно.

"В настоящее время в поисковой операции задействовано свыше 70 человек", — говорится в сообщении.

Сейчас девочку ищут оперативники из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудники различных подразделений городского управления МВД, МЧС, Росгвардия, добровольцы отрядов "Лиза алерт" и других волонтёрских организаций, а также местные жители.