В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу
По данным МВД, вечером 18 марта девочка находилась в районе мемориала "Вечный огонь", а оттуда направилась к другому памятнику. Её дальнейший маршрут остаётся неизвестен.
Пропавшая и Иркутске восьмиклассница. Фото © ГУ МВД России по Иркутской области
В Иркутске в поисках пропавшей 18 марта восьмиклассницы задействовано более 70 человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области на своей странице во "ВКонтакте".
В пятницу 14-летняя школьница ушла в школу, но на уроках не присутствовала. Известно, что в тот же вечер она была в центре Иркутска возле "Вечного огня", а оттуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Куда восьмиклассница отправилась далее, неизвестно.
"В настоящее время в поисковой операции задействовано свыше 70 человек", — говорится в сообщении.
Сейчас девочку ищут оперативники из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудники различных подразделений городского управления МВД, МЧС, Росгвардия, добровольцы отрядов "Лиза алерт" и других волонтёрских организаций, а также местные жители.
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