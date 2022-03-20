Путин поздравил лидеров Киргизии и Узбекистана с 30-летием дипотношений
Президент, в частности, высоко оценил уровень стратегического партнёрства и союзничества трёх стран, а также выразил надежду на продолжение укрепления связей между государствами.
Президент России Владимир Путин поздравил узбекского коллегу Шавката Мирзиёева и киргизского лидера Садыра Жапарова с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между странами. Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что за эти годы связи России и Киргизии вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества. Как указал российский лидер, в частности, страны сотрудничают в рамках ЕвразЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.
Вместе с тем Путин выразил уверенность в том, что Россия и Узбекистан продолжат укреплять двусторонние отношения. По его словам, это "отвечает интересам наших дружественных народов, а также идёт в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии".
Ранее Лайф сообщал, что президент Киргизии в телефонном разговоре с Путиным поддержал действия Москвы по защите Донбасса. В частности, Садыр Жапаров отметил ответственность Киева за срыв Минских договорённостей. В ответ российский лидер поблагодарил киргизского коллегу за принципиальную солидарную позицию.