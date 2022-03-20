Ведущий телеканала HBO Билл Махер назвал западную русофобию формой расизма

Ведущий американского телеканала HBO Билл Махер сравнил обострение западной русофобии с расизмом. Об этом он заявил в эфире программы Real Time, сообщает газета Daily Mail.

"У меня ощущение, что в нашей стране мы убеждаем, что всё русское плохое, все русские плохие. Во-первых, это несправедливо. Если бы они не были белыми, мне кажется, это можно было бы назвать расизмом", — сказал он.

В телепередаче с участием гостей Махер выразил недовольство сложившейся "культурой отмены", механизмы которой в США и Европе направили против россиян. Эту точку зрения поддержали и другие участники дискуссии. В частности, специалист по данным Кристен Солтис Андерсон подчеркнула, что преследования россиян "зашли слишком далеко", упомянув отказ в концерте в Канаде пианисту-вундеркинду Александру Малофееву.

"Мне не нравятся все эти истории о молодом русском пианисте, которого отменили на выступление с Монреальским симфоническим оркестром из-за того, что он русский", — сказала Андерсон.

Такое же мнение выразил физик-ядерщик и генеральный директор Energy Futures Initiative Эрнест Мониз, который раскритиковал решение Запада разорвать все связи с Россией. Он уточнил, что даже после кризиса в 2014 году сохранялись каналы связи.