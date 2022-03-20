Украинская оппозиционная партия ОПЗЖ оспорит решение о приостановке деятельности
Отмечается, что все обвинения в адрес организации "придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия". Партия продолжит работу над своей структурой и сближением граждан на основе мира.
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" будет оспаривать решение Совета национальной безопасности и обороны Незалежной о приостановке её деятельности. Об этом заявили в пресс-службе организации. Там отметили, что такой вердикт не имеет законных оснований.
"Вместо политического диалога, поиска компромисса и путей объединения страны власть сделала ставку на рейдерство, запугивание, репрессии и расправу над своими оппонентами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все обвинения в адрес партии "придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия". В пресс-службе подчеркнули, что объединение будет продолжать работать над своей структурой и сближать граждан Украины на основе мира.
Ранее политолог Безпалько рассказал, почему Зеленский приостановил работу оппозиционных партий. По его словам, президент Украины тем самым смог избежать заявлений, которые могут сделать эти организации. Эксперт отметил, что глава государства хочет затянуть конфликт.
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ТАСС / Анна Марченко