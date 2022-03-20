Украинская оппозиционная партия ОПЗЖ оспорит решение о приостановке деятельности

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" будет оспаривать решение Совета национальной безопасности и обороны Незалежной о приостановке её деятельности. Об этом заявили в пресс-службе организации. Там отметили, что такой вердикт не имеет законных оснований.

"Вместо политического диалога, поиска компромисса и путей объединения страны власть сделала ставку на рейдерство, запугивание, репрессии и расправу над своими оппонентами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все обвинения в адрес партии "придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия". В пресс-службе подчеркнули, что объединение будет продолжать работать над своей структурой и сближать граждан Украины на основе мира.