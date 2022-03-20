Политолог Безпалько рассказал, почему Зеленский приостановил работу оппозиционных партий

По его словам, президент Украины тем самым смог избежать заявлений, которые могут сделать эти организации. Эксперт отметил, что глава государства хочет затянуть конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о приостановке деятельности на территории страны оппозиционных партий, чтобы они не оказывали сопротивление выбранному главой государства курсу. Такое заявление сделал в беседе с Лайфом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"Он (Владимир Зеленский. — Прим. Лайфа) запрещает все эти партии по рациональной для себя причине, чтобы они не оказывали ни малейшего политического сопротивления тому курсу, который выбрал Зеленский для себя и для страны", — сказал он.

По словам политолога, "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Партия Шария" могут потребовать от Зеленского двигаться в направлении мира и начать переговоры с других позиций, провести обмен пленными и выпускать людей через гуманитарные коридоры. Если бы президент эти организации не запретил, то они могли бы делать заявления, а сейчас эта возможность пресекается законом.

"Он (Владимир Зеленский. — Прим. Лайфа) не хочет разрешения ситуации, и его задача затянуть конфликт и сделать его максимально кровавым, чтобы была негативная картинка", — заключил Безпалько.