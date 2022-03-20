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20 марта, 09:23

Сборную России заменит Латвия на Молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде

Турнир, который не был доигран в декабре прошлого года, пройдёт в августе 2022 года.

Сборная России не сыграет на Молодёжном чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Канаде в августе этого года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Соревнования состоятся с 9 по 20 августа. Вместо сборной России на турнире выступит команда Латвии. Она сыграет в одной группе с Канадой, Финляндией, Чехией и Словакией.

Отменённый из-за ковида молодёжный ЧМ по хоккею пройдёт летом

Отменённый из-за ковида молодёжный ЧМ по хоккею пройдёт летом

Напомним, Молодёжный чемпионат мира по хоккею в Канаде был отменён зимой прошлого года во время группового этапа на фоне участившихся случаев коронавируса в командах и отмены целого ряда матчей.

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Федерация хоккея России

Шамиль Гаджиев

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