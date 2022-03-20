Сборную России заменит Латвия на Молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде

Сборная России не сыграет на Молодёжном чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Канаде в августе этого года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Соревнования состоятся с 9 по 20 августа. Вместо сборной России на турнире выступит команда Латвии. Она сыграет в одной группе с Канадой, Финляндией, Чехией и Словакией.