Сборную России заменит Латвия на Молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде
Турнир, который не был доигран в декабре прошлого года, пройдёт в августе 2022 года.
Сборная России не сыграет на Молодёжном чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Канаде в августе этого года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
Соревнования состоятся с 9 по 20 августа. Вместо сборной России на турнире выступит команда Латвии. Она сыграет в одной группе с Канадой, Финляндией, Чехией и Словакией.
Напомним, Молодёжный чемпионат мира по хоккею в Канаде был отменён зимой прошлого года во время группового этапа на фоне участившихся случаев коронавируса в командах и отмены целого ряда матчей.
Федерация хоккея России