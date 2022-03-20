Глава МИД КНР Ван И: Китай всегда выступал за мир во всём мире

Министр иностранных дел подчеркнул, что председатель страны Си Цзиньпин уже чётко и всеобъемлюще разъяснил взгляды Пекина по украинскому вопросу.

Китай не приемлет внешнего давления и выступает против любых безосновательных обвинений в свой адрес по вопросу Украины. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, его слова приводит МИД страны.

"Самый важный посыл заключается в том, что Китай всегда был силой, выступающей за мир во всём мире. Мы всегда выступали за защиту мира и противостояние войне", — сказал он, комментируя состоявшийся в пятницу разговор лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

Ван И подчеркнул, что глава Китая уже чётко и всеобъемлюще разъяснил взгляды Пекина по украинскому вопросу. По словам министра, "время покажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории", так как убеждения Поднебесной "объективны, справедливы и соответствуют чаяниям большинства стран".