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Опубликовано 20 марта 2022, 09:26

Глава МИД КНР Ван И: Китай всегда выступал за мир во всём мире

Министр иностранных дел подчеркнул, что председатель страны Си Цзиньпин уже чётко и всеобъемлюще разъяснил взгляды Пекина по украинскому вопросу.

Китай не приемлет внешнего давления и выступает против любых безосновательных обвинений в свой адрес по вопросу Украины. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, его слова приводит МИД страны.

"Самый важный посыл заключается в том, что Китай всегда был силой, выступающей за мир во всём мире. Мы всегда выступали за защиту мира и противостояние войне", — сказал он, комментируя состоявшийся в пятницу разговор лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

Ван И подчеркнул, что глава Китая уже чётко и всеобъемлюще разъяснил взгляды Пекина по украинскому вопросу. По словам министра, "время покажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории", так как убеждения Поднебесной "объективны, справедливы и соответствуют чаяниям большинства стран".

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Напомним, разговор лидеров КНР и США прошёл в формате видеоконференции и длился почти два часа. Беседа глав государств была посвящена ряду важных вопросов, в том числе ситуации на Украине. В ходе переговоров Си Цзиньпин заявил Байдену, что кризис в Незалежной — это совсем не то, что хотелось бы видеть Китаю.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Ирина Фальке
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