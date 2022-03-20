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20 марта, 09:22
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Захарова высмеяла призыв главы Минсельхоза ФРГ отказаться от мяса для борьбы с Россией

По словам дипломата, Джем Оздемир рассказал немцам свою идею не до конца. Она заметила, что им также надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, и в противостоянии с политикой РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала призыв главы Минсельхоза ФРГ Джема Оздемира отказаться от мяса ради победы над Россией и президентом Владимиром Путиным.

"И это ведь только часть правды. Жаль, он не рассказал немцам всё до конца: им ещё надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так", — написала она в телеграм-канале.

Глава Минсельхоза ФРГ предложил немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять политике РФ

Глава Минсельхоза ФРГ предложил немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять политике РФ

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также с сарказмом отнёсся к призыву Оздемира, назвав правильным изменения национальных привычек немцев и призвав помимо мяса отказаться от колбасы. Также он оценил решение президента Украины Владимира Зеленского запретить оппозиционные партии.

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Telegram-канал Марии Захаровой

Артур Лапсаков

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