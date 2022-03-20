Захарова высмеяла призыв главы Минсельхоза ФРГ отказаться от мяса для борьбы с Россией
По словам дипломата, Джем Оздемир рассказал немцам свою идею не до конца. Она заметила, что им также надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, и в противостоянии с политикой РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала призыв главы Минсельхоза ФРГ Джема Оздемира отказаться от мяса ради победы над Россией и президентом Владимиром Путиным.
"И это ведь только часть правды. Жаль, он не рассказал немцам всё до конца: им ещё надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так", — написала она в телеграм-канале.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также с сарказмом отнёсся к призыву Оздемира, назвав правильным изменения национальных привычек немцев и призвав помимо мяса отказаться от колбасы. Также он оценил решение президента Украины Владимира Зеленского запретить оппозиционные партии.
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