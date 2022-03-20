Эксперт Литовкин рассказал, чем грозит неумелая установка украинских якорных мин

При этом у Незалежной нет специальных тральщиков, чтобы выловить снаряды, поэтому делать это придётся странам – членам НАТО или же российскому Черноморскому флоту, уверен специалист.

Из-за действий Украины по "халтурной" установке якорных мин в Чёрном море, которые сорвало и унесло течением, в опасности окажутся все гражданские и военные корабли. Об этом Лайфу рассказал военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Вот их смыло, и теперь эти мины будут плыть по Чёрному морю. Любое гражданское судно или военный корабль, который столкнётся с этими минами, может быть взорван, что приведёт к гибели многих людей", — сказал он.

При этом Литовкин подчеркнул, что под угрозой находятся все суда — как русские, так и украинские или американские. Он добавил, что таким образом Незалежная сделала водоём практически "беззаходной зоной". Теперь же эти мины придётся вылавливать тральщиками.

"И как тралить море — непонятно, потому что одно дело, когда ты знаешь минное поле, а когда мины непонятно куда плывут и плывут хаотично, это очень сложно. Тем более на просторах всего Чёрного моря", — уточнил эксперт.

А поскольку у Украины нет специально предназначенных для этого судов, то делать это придётся странам – членам НАТО, в частности Румынии, Болгарии или Турции, рассказал Литовкин, или же российскому Черноморскому флоту.

Напомним, что корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Как уточняется в официальном документе, речь идёт об около 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Обращение направлено всем судовладельцам и капитанам судов в регионе.