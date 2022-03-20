Кива обвинил Зеленского в запугивании всех, кто готов говорить правду

По его словам, теперь даже за публикацию в "Телеграме", в которой не осуждается Россия, грозит срок до 15 лет. Также СНБО и президент запретили деятельность 11 политпартий из-за связей с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский запугивает уголовной ответственностью всех желающих говорить правду. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

"Зеленский продолжает запугивать уголовной ответственностью всех тех, кто готов говорить правду!" — написал он в телеграм-канале.

Кива отметил, что 3 марта в УК Украины были внесены новые статьи. По его словам, теперь даже за публикацию в "Телеграме", в которой не осуждается РФ, грозит срок до 15 лет. "О России можно теперь говорить и писать только то, что Россия — враг", — подчеркнул политик.

Вместе с тем СНБО и Зеленский решили запретить деятельность 11 политических партий на Украине из-за "связей с Российской Федерацией". Среди этих организаций "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок и другие.