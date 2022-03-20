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Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 08:55
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Кива обвинил Зеленского в запугивании всех, кто готов говорить правду

По его словам, теперь даже за публикацию в "Телеграме", в которой не осуждается Россия, грозит срок до 15 лет. Также СНБО и президент запретили деятельность 11 политпартий из-за связей с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский запугивает уголовной ответственностью всех желающих говорить правду. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

"Зеленский продолжает запугивать уголовной ответственностью всех тех, кто готов говорить правду!" — написал он в телеграм-канале.

Кива отметил, что 3 марта в УК Украины были внесены новые статьи. По его словам, теперь даже за публикацию в "Телеграме", в которой не осуждается РФ, грозит срок до 15 лет. "О России можно теперь говорить и писать только то, что Россия — враг", — подчеркнул политик.

Вместе с тем СНБО и Зеленский решили запретить деятельность 11 политических партий на Украине из-за "связей с Российской Федерацией". Среди этих организаций "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок и другие.

"Ранее Зеленский закрыл без каких-либо решений судов шесть всеукраинских телеканалов и десятки интернет-ресурсов, наложив санкции на сотни украинских граждан и лишив их всего имущества", — отметил экс-депутат.

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Напомним, народного депутата Илью Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной рады. Он был обвинён в госизмене и нанесении вреда родине после своих публичных высказываний против украинской власти. Дело в том, что Кива поддержал российскую "Операцию Z" и неоднократно критиковал власть своей страны. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать обращения по поводу ситуации в Незалежной. Также Кива заявлял о причастности главы контрразведки Украины к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко.

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Instagram / zelenskiy_official

Евгения Колесникова
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