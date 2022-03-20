Эксперт Ющук рассказал, каким образом США могут отключить Россию от системы GPS

В случае отключения России от GPS надёжной заменой может стать глобальная авиационная спутниковая система (ГЛОНАСС), считает эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук. Однако речь идёт не столько о гражданском использовании, сколько о применении системы там, где нужна большая точность, уточнил он в беседе с Лайфом.

"Насколько я понимаю, вопрос здесь идёт о GPS не столько для гражданского использования, сколько использования в строительстве, в военном деле и так далее, то есть там, где нужна большая точность. Спутниковая группировка висит себе в космосе и висит. Но когда были попытки обменяться станциями, то там был небольшой конфликт", — считает он.

Во-первых, США могут повлиять на точность GPS, причём достаточно серьёзно, уточнил Ющук. Это приведёт к "понижению точности до того момента, когда невозможно его [GPS] использовать там, где действительно нужна точность до метра". Также не исключено введение запрета на поставки в Россию устройств с GPS-приёмниками, то есть смартфонов. Экономист напомнил, что в РФ существует спутниковая система навигации ГЛОНАСС, которая сможет нивелировать ущерб, потому что развёртывалась как раз для подобных ситуаций.

"Сегодня и в навигации, и в строительстве, и в военном деле действительно нужна собственная спутниковая группировка. Российские власти уже давно не допускают до эксплуатации автомобили без системы ГЛОНАСС, и в целом система достаточно активно внедряется. Возможно, для таких случаев, как сейчас", — отметил он.