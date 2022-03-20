Автомобиль протаранил толпу на карнавальном шествии в Бельгии
По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё как минимум 20 пострадали. В машине находились двое молодых людей, которые ранее сбежали из полиции. Их уже задержали.
Автомобиль протаранил толпу на карнавальном шествии в Бельгии. Видео © Телеканал RTBF
В Бельгии автомобиль протаранил толпу людей. Об инциденте сообщает телеканал RTBF.
Инцидент произошёл в 05:00 утра по местному времени (07:00 мск) в Стрепи-Бракньи во время карнавального шествия. По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека, ещё как минимум 20 пострадали. Отмечается, что в автомобиле находились двое молодых людей, которые ранее сбежали из полиции и пытались скрыться от преследования. Их уже задержали.
Телеканал опубликовал кадры с места происшествия. При этом сам момент столкновения в объективы камер не попал. Подробности случившегося устанавливаются.
Ранее Лайф сообщал, что в Канаде внедорожник сбил четырёх человек на акции протеста против ковид-ограничений. Момент происшествия попал на видео. После наезда водитель покинул место ДТП, однако его оперативно задержали.