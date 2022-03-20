Автомобиль протаранил толпу на карнавальном шествии в Бельгии

Инцидент произошёл в 05:00 утра по местному времени (07:00 мск) в Стрепи-Бракньи во время карнавального шествия. По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека, ещё как минимум 20 пострадали. Отмечается, что в автомобиле находились двое молодых людей, которые ранее сбежали из полиции и пытались скрыться от преследования. Их уже задержали.