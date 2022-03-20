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20 марта, 09:21

Автомобиль протаранил толпу на карнавальном шествии в Бельгии

По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё как минимум 20 пострадали. В машине находились двое молодых людей, которые ранее сбежали из полиции. Их уже задержали.

Автомобиль протаранил толпу на карнавальном шествии в Бельгии. Видео © Телеканал RTBF

В Бельгии автомобиль протаранил толпу людей. Об инциденте сообщает телеканал RTBF.

Инцидент произошёл в 05:00 утра по местному времени (07:00 мск) в Стрепи-Бракньи во время карнавального шествия. По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека, ещё как минимум 20 пострадали. Отмечается, что в автомобиле находились двое молодых людей, которые ранее сбежали из полиции и пытались скрыться от преследования. Их уже задержали.

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Телеканал опубликовал кадры с места происшествия. При этом сам момент столкновения в объективы камер не попал. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что в Канаде внедорожник сбил четырёх человек на акции протеста против ковид-ограничений. Момент происшествия попал на видео. После наезда водитель покинул место ДТП, однако его оперативно задержали.

Обложка ©

RTBF

Наталья Исакова

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