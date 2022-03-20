Лыжница Непряева победила в гонке на 10 км на соревнованиях "Олимпийцы России"
В тройку лучших по итогам заезда также попали Мария Истомина и Екатерина Смирнова.
Лыжница Наталья Непряева стала победительницей гонки преследования на десять километров в рамках турнира "Олимпийцы России", который проходит в эти дни в Кирово-Чепецке.
Второе место заняла Мария Истомина, третье — Екатерина Смирнова. Отметим, что обе спортсменки отстали от Непряевой более чем на 20 секунд.
Добавим, что сегодня же пройдёт гонка преследования на 15 километров у мужчин.
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ТАСС / KIMMO BRANDT