Лыжница Непряева победила в гонке на 10 км на соревнованиях "Олимпийцы России"

Лыжница Наталья Непряева стала победительницей гонки преследования на десять километров в рамках турнира "Олимпийцы России", который проходит в эти дни в Кирово-Чепецке.

Второе место заняла Мария Истомина, третье — Екатерина Смирнова. Отметим, что обе спортсменки отстали от Непряевой более чем на 20 секунд.