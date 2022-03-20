Доброволец из Франции Кастель пожаловался на цунами из фейков Запада об "Операции Z"

Военный отметил, что репортажи зарубежных СМИ просто не принято проверять на предмет правды, потому что западная общественность потребляет всё.

Доброволец из Франции, 58-летний снайпер Эрван Кастель заявил, что поток фейковых новостей западных СМИ после начала военной спецоперации России на Украине превратился в цунами. Военный прибыл в Донбасс ещё в феврале 2014 года.

"Я здесь нахожусь уже восемь лет и могу сказать, что такой поток дезинформации, который можно охарактеризовать как цунами, начался в момент спецоперации Российской армии в западных СМИ в манере истерики, не имеющей границ", — сказал ветеран французской армии в беседе с РИА "Новости".

По его словам, наглядным примером стали фотографии, сделанные в Донецке после ракетного удара: они были опубликованы в итальянской газете с репортажем о якобы бомбардировке Киева Российской армией. Кастель отметил, что такие материалы никто не проверяет на предмет правды, потому что западная общественность потребляет всё.

"Это пир вранья. Это полный абсурд, безграничная истерия, враньё, но на Западе общественность — недообразованная школьным воспитанием — настолько доверяет СМИ, что они готовы верить во всё что угодно. Это фактически западная теология", — сказал француз.