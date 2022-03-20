На трассе в Нижегородской области перевернулась и загорелась фура
На кадрах видно, что посередине магистрали на боку лежит большегруз с прицепом. Кабина охвачена пламенем, идёт густой чёрный дым.
На трассе М11 "Нева" в Новгородской области грузовая автомашина перевернулась на бок и сбила центральное ограждение, в результате чего загорелась. Лайф публикует видео с места происшествия.
На кадрах видно, что посередине трассы на боку лежит большегруз с прицепом. Кабина охвачена пламенем, идёт густой чёрный дым. С обеих сторон дороги организовалась пробка из автомобилей.
По предварительным данным, в результате аварии пострадал водитель. Также, по словам очевидцев, были слышны взрывы.
Ранее Лайф рассказал, что в Техасе в ДТП по вине 13-летнего водителя погибло девять человек. Шестеро членов университетских команд по гольфу и их тренер, а также водитель и несовершеннолетний пассажир пикапа скончались.
Скрин из видео LIFE