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Опубликовано 20 марта 2022, 10:00
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Вице-премьер Украины Верещук: Согласовано семь гуманитарных коридоров

Также из города Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанска и сёл Рогань и Новая Рогань, отметила она.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в воскресенье, 20 марта, согласовано семь гуманитарных коридоров. Так, один маршрут будет открыт из Донецкой области, а именно из Мариуполя в Запорожье, уточнила она.

"Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед местным спорткомплексом в Бердянске с 9:30 (10:30 мск), отправление в Запорожье планируется в 11 (12 мск)", — сообщила Верещук в своём видеообращении.

По её словам, в Бердянске продолжат заправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту до Запорожья. Также для жителей Мариуполя, которые доберутся до Мангуша, организован транспорт до Бердянска и Запорожья.

Гумкоридоры должны заработать из Киевской области: из сёл Бобрик и Тарасовка в Бровары и из города Бородянки в город Белая Церковь. Из города Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанска и сёл Рогань и Новая Рогань, отметила Верещук.

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А ранее в Минобороны РФ заявили о готовности открыть коридоры из Мариуполя для украинских националистов. При этом Россия предложила радикалам сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизнь, а также позволить беспрепятственно перейти на подконтрольные Киеву территории, но в ответ получила отказ.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Ирина Фальке
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