Гимнаста Куляка могут дисквалифицировать на год из-за буквы Z на груди во время награждения

Российского гимнаста Ивана Куляка могут дисквалифицировать на один год из-за появления на церемонии награждения в форме с буквой Z на груди. Кроме него санкции могут быть введены против двух тренеров сборной России — Валентины Родионенко и Игоря Калабушкина. Об этом Родионенко рассказала ТАСС.

"Меня, как руководителя делегации, выводящего тренера Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год. Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела", — заявила Родионенко.

Окончательное решение об отстранении спортсмена и тренеров будет принимать дисциплинарная комиссия независимого фонда гимнастической этики. Планируется, что вердикт вынесут до конца марта. Кроме того, у спортсмена могут забрать бронзовую медаль этапа Кубка мира в Дохе и призовые.

"Украинские спортсмены в Дохе нарушали все правила соревнований, они выходили на помост обёрнутыми в свой национальный флаг, отказывались от участия в церемониях награждения, если в них принимали участие наши девочки. Хочу сказать, что такого унижения за всю свою очень долгую тренерскую карьеру я никогда не испытывала, даже после нашего бойкота Олимпийских игр в США в 1984 году ничего подобного не было", — добавила Родионенко.