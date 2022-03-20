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20 марта, 09:45

Кабмин расширил безработным россиянам доступ к социальным контрактам

Изменения позволят оперативно поддержать семьи в том случае, если один из родителей с 1 марта потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве, отметили в пресс-службе Правительства РФ.

Правительство РФ расширило безработным гражданам доступ к социальным контрактам. Так, в 2022 году доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что соцконтракт представляет собой специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или гражданином), доход которых ниже величины прожиточного минимума. С помощью него можно пройти переобучение, открыть собственное дело, устроиться на работу, а также получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Согласно действующим правилам, средний доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов в течение трёх последних месяцев.

"На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве", — говорится в сообщении кабмина.

Кабмин выделит субсидии компаниям, взявшим на работу молодёжь

Кабмин выделит субсидии компаниям, взявшим на работу молодёжь

Ранее сообщалось, что кабмин выделит около 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах. Так, более 25,5 миллиарда рублей из этих средств будут направлены на создание в регионах временных рабочих мест для работников, которые находятся под риском увольнения.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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