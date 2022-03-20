Кабмин расширил безработным россиянам доступ к социальным контрактам

Правительство РФ расширило безработным гражданам доступ к социальным контрактам. Так, в 2022 году доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что соцконтракт представляет собой специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или гражданином), доход которых ниже величины прожиточного минимума. С помощью него можно пройти переобучение, открыть собственное дело, устроиться на работу, а также получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Согласно действующим правилам, средний доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов в течение трёх последних месяцев.

"На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве", — говорится в сообщении кабмина.